Стало известно имя робота-пилота корабля «Орел»

Антропоформный робот-пилот перспективного транспортного корабля «Орел» получил имя «Артем», заявил директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«В первых тестовых полетах корабля «Орел» будет использоваться робот для внутрикорабельной деятельности, создаваемый на платформе «Федора». Шифр целевой работы – «Испытатель». Робот получил предварительное название ARTEM – Automatic Research and TEsting Machine», – передает ТАСС слова Блошенко.

По его словам, «Артем», в отличие робота «Федора», будет управлять кораблем.

«Да, он будет делать то, о чем нас так долго все просили - нажимать кнопки, выполнять определенные операции. Пока не могу сказать, какой именно объем управления кораблем у него будет», – отметил Блошенко.

«Кентавроподобный робот на шагающей тележке для решения нестандартных задач на других планетах - это тоже одна из концепций», – сказал Блошенко.

По его словам, с самой платформой уже есть определенность.

«Это будет шагающая колесная тележка, которая может и катиться, и переступать через препятствия. Выглядеть это будет так: колеса с гребущими лопатками или перфорированные колеса крепятся на шарниры, которые в случае необходимости могут двигаться, и тогда платформа способна переползти через камни, «перешагнуть» через трещины», – рассказал он.

Специалист добавил, что опытный образец такой тележки был создан в СССР в Центральном научно-исследовательском институте робототехники и технической кибернетики в Ленинграде, его концепция взята за основу.

Блошенко отметил, что гусеничные платформы для Луны, к примеру, не подойдут. В таком шасси большое число роликов, а лунный реголит является очень абразивной пылью, которая быстро будет приводить такую платформу в негодность.

Напомним, в сентябре исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что роботов для участия в летных испытаниях нового пилотируемого корабля «Орел» и выхода на внешнюю поверхность МКС создадут в нескольких экземплярах, чтобы уничтожить часть из них в ходе наземных тестов.

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