«Коллег» робота «Федора» создадут для уничтожения на Земле

Роботов для участия в летных испытаниях нового пилотируемого корабля «Орел» и выхода на внешнюю поверхность МКС создадут в нескольких экземплярах, чтобы уничтожить часть из них в ходе наземных тестов, заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«В рамках других проектов («Испытатель» и «Теледроид») мы создаем роботов по всем правилам – с военной приемкой. Поэтому несколько макетов нужно будет довести до уничтожения, чтобы найти границы их возможностей. Кроме того, один экземпляр таких роботов останется на Земле как образец и один полетит», – передает РИА «Новости» слова Дудорова.

По его словам, это не какая-то особенность создания роботов, а требования для применения аппаратуры в космосе, когда она тестируется при максимальных условиях по температуре, вибрации и так далее.

«Научную аппаратуру, а робототехнические средства относятся к ней, создают не в единственном экземпляре, а три-четыре варианта», – пояснил Дудоров.

Напомним, во вторник Дудоров сообщил, что в России в будущем могут создать отряд роботов-космонавтов для использования на МКС, «родоначальником» которых станет робот «Федор».

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