Шойгу представил Путину предложения для «более объемного выполнения» программы вооружения

Глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным после парада в Санкт-Петербурге заявил, что у военных есть предложения для «более качественного и объемного» выполнения количественной части госпрограммы вооружения.

Шойгу отметил, что в первом полугодии выполнения государственной программы вооружения было многое сделано.

«Есть еще ряд вопросов, которые, на наш взгляд, помогут более качественному, более объемному выполнению количественной части госпрограммы вооружения. После вашего совещания с представителями правительства по бюджету следующего года, там у нас также есть предложения, хотелось бы сегодня их посмотреть и обсудить», – приводятся его слова на сайте Кремля.

«И третья тема – это, безусловно, все, что связано с дальнейшими перспективами по развитию нашей научной составляющей. И особенно что касается реализации программы модернизации оборонно-промышленного комплекса, там появились и новые возможности, и новые перспективы», – добавил Шойгу.

Глава государства на это ответил положительно, а также выразил благодарность личному составу военно-морского парада, прошедшему в Санкт-Петербурге.

«Передайте слова благодарности всему личному составу мероприятия», – сказал Путин.



Шойгу в свою очередь также поблагодарил главу государства, отметив, что «все готовились к этому параду».

Кроме того, Путин отметил, что День ВМФ уже стал очень хорошей традицией, большим праздником не только для военных моряков, но и для всей страны.



«Напомню, как он возник несколько лет назад. Кстати говоря, я тоже летел в самолете, читал, я люблю, вы знаете, почитывать историческую литературу. Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил. И после этого началась подготовка главного военно-морского парада в Петербурге и других акваториях. И действительно, это становится, точнее, уже стало очень хорошей традицией, большим праздником не только для военных моряков, но и для всей страны», – добавил российский лидер.

Ранее военные атташе из более чем 30 стран мира после посещения главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге высоко оценили его организацию и масштаб.

Известно, что во время главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге были задействованы 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные и малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки.

Кроме того, на параде в Санкт-Петербурге применили новую технологию съемки – видеокамера «прошла» прямо под кораблем, что позволило увидеть парад с другого ракурса.