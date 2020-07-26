Военные атташе из более чем 30 стран оценили организацию парада в Петербурге

Военные атташе из более чем 30 стран мира посетили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, а после высоко оценили его организацию и масштаб, сообщили в Минобороны.

«Иностранные военные атташе стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки посетили Главный военно-морской парад в городе Санкт-Петербург. Представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованные в России, ознакомились с воздушной, наземной и морской частями парада», – передает РИА «Новости» содержание сообщения.

Отмечается, что иностранные гости высоко оценили организацию и масштаб проведения мероприятия.

Известно, что во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге были задействованы 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные и малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки.

Кроме того, на параде в Санкт-Петербурге применили новую технологию съемки – видеокамера «прошла» прямо под кораблем, что позволило увидеть парад с другого ракурса.

Ранее сообщалось, российский лидер прибыл в Кронштадт и осмотрел корабли перед парадом.