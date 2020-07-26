Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в честь Дня ВМФ

Президент Владимир Путин прибыл в Кронштадт на торжества по случаю Дня Военно-морского флота и поднялся на катер, на котором он подойдет к парадному строю кораблей в Финском заливе, кадры показаны в эфире Первого канала.

Известно, что во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные и малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки, передает РИА «Новости».

Также верховный главнокомандующий обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и приветствовал личный состав экипажей с Днем Военно-Морского Флота.

«Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота», – сказал глава государства.

Уточняется, что парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавит воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века «Полтава».

Воздушная часть парада в Санкт-Петербурге будет представлена 41 единицей авиационной техники, в том числе истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, топливозаправщик Ил-78, имитирующий заправку в воздухе пары истребителей Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

Ранее сообщалось, что в России уже начали праздновать День ВМФ. Так, состоялись парады на Камчатке и во Владивостоке.

Министерство обороны открыло на своем сайте раздел, посвященный главному военно-морскому параду 26 июля.

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