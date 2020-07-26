День ВМФ начали праздновать в России

На Камчатке и во Владивостоке состоялись парады по случаю Дня Военно-морского флота, сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Во Владивостоке впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота смотр кораблей прошел в акватории бухты Золотой Рог. Церемония подъема флагов состоялась на военном судне-музее «Красный Вымпел» и подлодке-музее «С-56», передает РИА «Новости».

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц обошел парадный строй на катере «Ураган». Он поздравил экипажи кораблей с праздником, а также выступил с поздравлением с борта Гвардейского ракетного крейсера «Варяг».

Кроме того, моряков поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

На Камчатке прошел молебен в Морском Соборе Петропавловска-Камчатского.

Командующий Войсками и силами на северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев, а также врио главы Камчатского края Владимир Солодов возложили цветы к памятнику адмиралу Василию Завойко.

Старт параду дал полуденный выстрел. Юлдашев совершил обход парадной линии, после чего выступил с поздравлением с борта корабля «Адмирал Невельской».

Также состоялся военно-спортивный праздник, в рамках которого корабли и спецподразделения выполнили ряд задач, включая атаку торпедой субмарины условного противника.

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