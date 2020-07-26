Камера показала подводную часть парада в Петербурге

На параде в Санкт-Петербурге применили новую технологию съемки – видеокамера «прошла» прямо под кораблем, что позволило россиянам увидеть парад с другого ракурса.

На параде в Петербурге применили новую технологию съемки – видеокамера «прошла» прямо под кораблем, публикует видео Telegram-канал «Комсомольской правды».

Кроме того, в таком ракурсе был снят ход новейшего серийного малого ракетного корабля «Советск», который проходил вдоль Адмиралтейской набережной, опубликовано в Telegram-канале RT.

Также есть видео, где малый ракетный корабль «Великий Устюг» завершает парадный строй кораблей на Неве.

Прямая трансляция парада идет на Первом канале.