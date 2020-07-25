Аэропорт в Хабаровске эвакуировали после сообщения о минировании

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В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
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Армяно-азербайджанский конфликт потребовали оставить за пределами России

Московские фруктовые и овощные прилавки пострадали от закавказского конфликтаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Армянские предприниматели вновь заявили о проблемах с их продукцией в Москве. На этот раз в центр внимания попала принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову торговая сеть «Твой дом». Армянская диаспора требует от властей Москвы жестко пресечь дискриминацию. С азербайджанской стороны происходящее объясняют гражданской позицией. Эксперты указали, каким может быть выход из конфликтной ситуации. Подробности...
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Нужны ли России «ядерные поезда»

Возможно, пуск ракеты с железной дороги будет эффективней, чем «с грунта» Фото: Бабенко Александр/ТАСС
В экспертной среде вновь обсуждаются идеи возрождения в России «ядерных поездов» – железнодорожных комплексов с баллистическими ракетами. Есть мнение, что такие изделия могут быть поставлены на вооружение в кратчайшие сроки, и главное – они могут быть аргументом в переговорах с США. Однако ряд экспертов оспаривают такую позицию. Почему? Подробности...
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Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Почему за лесными пожарами стоит математика

Екатерина Герман, журналист
Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...

Жертвы домогательств не с теми судятся

Алексей Алешковский, сценарист
В очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых. Подробности...
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США объявили о начале новой холодной войны

Антон Любич, экономист
Тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный конец истории, вчера завершился. В городке Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка. Подробности...
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              Аэропорт в Хабаровске эвакуировали после сообщения о минировании

              25 июля 2020, 06:56

              Текст: Антон Никитин

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              Пассажиров и персонал эвакуировали в субботу из аэропорта Хабаровска после получения сообщения о минировании терминала внутренних авиалиний, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

              «От правоохранительных органов нам поступило сообщение о том, что поступил сигнал о минировании терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска. Пассажиры и персонал эвакуированы, ожидают окончания оперативных мероприятий на улице – на привокзальной площади около терминала», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

              «Проверка завершилась в 12.35 (05.35 мск), угроз не обнаружено. Задержано два рейса: рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» на Екатеринбург и рейс авиакомпании «Россия» на Москву. Время вылета будет известно позже», – сказали в пресс-службе.

              В пресс-службе воздушной гавани также сообщили, что в 11.45 (04.45 мск) в Хабаровске приземлился борт из Москвы, которым прилетела бригада медиков из российской столицы для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

              По данным представителя аэропорта, пассажирам авиарейса из Москвы после посадки пришлось некоторое время провести в салоне самолета из-за проведения в терминале аэропорта оперативных мероприятий в связи с получением сообщения о минировании.

              Медики прибыли в регион по договоренности с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. Как уточнили в региональном Минздраве, в субботу в регион прибыли 19 медиков из Москвы, в воскресенье прилетят еще девять специалистов. Среди прибывающих медиков – инфекционисты, рентгенологи, эпидемиологи, анестезиологи, медсестры, пульмонологи. Они усилят кадровый состав больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, в Хабаровске, Комсомольске-на- Амуре, Советской Гавани и Ванино, районе имени Лазо.

              Ранее стало известно, что на помощь Хабаровску решили отправить врачей из Москвы. Кроме того, к отправке в Хабаровск подготовили несколько спецбортов с медицинским грузом.

              Напомним, в четверг врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил краевую больницу и поблагодарил хабаровских медиков за борьбу с коронавирусной инфекцией.

              Напомним также, в понедельник президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил арестованного губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву.

              Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск. Основной задачей на новом посту он назвал «утилитарную» – то есть функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве.


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