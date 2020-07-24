Родителей обяжут оплатить реставрацию разбитой ребенком статуи 18-го века в Царском Селе

В Екатерининском парке музея-заповедника «Царское Село» ребенок сбросил с пьедестала бюст умирающего гиганта XVIII века, родителям придется оплатить полную стоимость реставрации памятника, сообщили в музее.

В результате падения у фигуры треснула голова и появились сколы, сообщили «Фонтанке» в музее. При этом во время падения пострадала и колонна самой галереи. В музее уточнили, что точная сумма работ пока что не определена, оценивать ее будут эксперты.

В петербургском «Комбинате «Скульптура» сообщили, что экспертная оценка – долгий и сложный процесс, специалистам предстоит детально изучить пострадавшую фигуру. При этом реставрация может обойтись в относительно небольшую сумму, а может оказаться дороже, «чем сделать новую».

После падения монумента могли образоваться внутренние дефекты, которые можно обнаружить только рентгеном. От этого зависит точная стоимость и сроки работ.

Источник издания в реставрационной среде лишь примерно оценил стоимость восстановления скульптуры. По его прикидкам, реставрация может обойтись в 150 тыс. рублей.

Напомним, в четверг несовершеннолетний посетитель Екатерининского парка сбросил с пьедестала бронзовый бюст умирающего гиганта XVIII века на Камероновой галерее. Ребенок, по словам родителей, столкнул фигуру по неосторожности во время прогулки в парке.

Бронзовый бюст умирающего гиганта создал французский мастер Эдм Гастклу в 1794 году в Петербургской академии художеств. Бюст был установлен вместе с другими скульптурами, выполненными в литейной мастерской Санкт-Петербургской академии художеств. Место для размещения бюстов избрала Екатерина II. Отмечается, что бюст умирающего гиганта был отлит с античного оригинала.

Императрица хотела создать галерею бюстов великих писателей и философов древности: Платона, Гомера, Цицерона, Овидия, Сенеки, Демосфена.

Фигуры на Камероновой галерее не впервые пострадали от действий посетителей. Так, осенью 2019 года во время экскурсии один из школьников опрокинул бронзовый бюст, изображающий юношу Алкивиада. Кроме того, бронзовые изваяния туристы постоянно трут «на удачу», несмотря на запрет.