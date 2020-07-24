Грабители в противовирусных костюмах отняли у москвички 100 тыс. рублей

В Москве двое неизвестных ограбили женщину, они отняли у нее 100 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД столицы.

«В 12.30 поступило сообщение, что на Рязанском проспекте, 45, корпус 1 женщина выходила из квартиры. Двое неизвестных толкнули ее, связали и угрожали предметом, похожим на пистолет», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Потерпевшая испугалась и рассказала, где хранит кошелек с деньгами. Подозреваемые забрали деньги и скрылись, на месте работает следственно-оперативная группа.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что злоумышленники были одеты в противовирусные белые костюмы. По его словам, нападавшие отняли у женщины 100 тыс. рублей.

В апреле в Новой Москве трое неизвестных в медицинских масках связали сотрудника Минобороны и его жену и ограбили их коттедж.