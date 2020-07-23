Пролежавшее месяц в пакете тело женщины нашли в Подмосковье

В одной из квартир в Подмосковье нашли тело женщины, завернутое в пакет, оно пролежало там больше месяца, сообщила пресс-служба ГСУ СК региона.

Тело женщины 50-55 лет с выраженными гнилостными изменениями, завернутое в пакет, нашли 22 июля в квартире многоквартирного дома в деревне Большие Жеребцы, сообщается на сайте ведомства.

По предварительному заключению эксперта, женщина умерла больше месяца назад. По факту происшествия начата доследственная проверка.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Устанавливается личность погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключили в СК.

Ранее в июле тело новорожденной девочки нашли в Москве-реке, на теле ребенка зафиксированы следы гнилостных изменений, следователи начали поиски матери девочки.