Тело новорожденной девочки обнаружено в Москве-реке

Следователи в Люберцах проводят доследственную проверку в связи с обнаружением тела новорожденной девочки в Москве-реке, сообщает ГСУ СК по Московской области.

Как сообщается на сайте управления, тело обнаружили в понедельник у гидротехнического шлюза в городе Лыткарино Люберецкого городского округа. На теле зафиксированы гнилостные изменения. Приняты меры к установлению матери ребенка.

2 июля в Москве-реке вблизи моста Лужники также нашли тело новорожденного ребенка.