Хабаровчанин получил восемь лет тюрьмы за нападение на инкассаторов в 2006 году

Суд в Хабаровске приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за разбойное нападение на инкассаторов в 2006 году, один из которых был убит, другой получил ранение, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«По версии следствия, 14 июля 2006 года осужденный вместе с двумя подельниками в филиале одного из банков Хабаровска совершил вооруженное нападение на инкассаторов с целью хищения крупной суммы денежных средств. Во время совершения преступления один из инкассаторов был убит, второй ранен, также был ранен охранник финансового учреждения. Добычей злоумышленников стали 14 млн рублей. После совершения преступления они скрылись», – говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления СК России.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Осужденный является одним из трех участников группы, напавшей на инкассаторов 14 июля 2006 года. Один из нападавших был убит во время задержания, когда оказал вооруженное сопротивление. Второй фигурант приговорен к 15 годам лишения свободы в 2010 году, третий скрывался за пределами Российской Федерации, передает ТАСС.

«В 2018 году правоохранительные органы установили его местонахождение, он проживал на территории иностранного государства. В 2019 году его этапировали в Хабаровск после проведения необходимых следственных действий. <…> Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Напомним, 30 мая нападение на инкассаторов произошло в Красноярске. Позже был обнаружен автомобиль совершивших нападение на инкассаторов.