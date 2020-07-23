Хабаровчанин получил восемь лет тюрьмы за нападение на инкассаторов в 2006 году

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Санкции США против «Северного потока – 2» заставят ЕС нарушить закон

Российские газопроводы всегда раздражали американцев Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
США сделали еще один шаг на пути введения новых санкций против «Северного потока – 2» и заодно против «Турецкого потока». Теперь их введение неизбежно. Неизвестным остается лишь одно – какой из вариантов рестрикций против российских газопроводов будет введен. Ведь под удар Америки может попасть и ЕС, которому придется выбирать – попасть под санкции США или нарушить свои законы. Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений

Новейшие американские истребители вряд ли теперь усилят ВВС ТурцииФото: Brian Jenkins/Burlington Free Press/Reuters
В истории вокруг громкого шантажа Турции Соединенными Штатами из-за российских комплексов С-400 поставлена финальная точка. Вашингтон окончательно решил судьбу истребителей F-35, сделанных по заказу Турции – они будут поставлены американским вооруженным силам. Парадокс в том, что таким образом США наказывают в первую очередь сами себя. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Чекистов и фем-активисток породил либерализм

Андрей Перла, Политолог
Русскую революцию сделали русские либералы. Чекистов и махновцев, равно как каппелевцев и барона Унгерна, все расстрельные подвалы, все сожженные деревни сделали русские либералы. Желавшие свободы и равенства, демократии и процветания. Подробности...
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Русские в социальной иерархии на Украине ниже упоротых психопатов

Александр Васильев, журналист
На этой заплатке про мнимых террористов вся украинская картина мира и держится. Потому что если вдруг признать, что в Донбассе тоже люди, которые, мягко говоря, ничем не хуже украинцев, так это на такое количество вопросов придётся отвечать самим себе. Подробности...
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Ежедневно растущая ненависть вредит решению проблемы Карабаха

Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Стычки между Арменией и Азербайджаном отбросили переговорный процесс на несколько лет. Они освежили историческую память и еще больше нагнетают и без того враждебные настроения в двух республиках. Подробности...
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Хабаровчанин получил восемь лет тюрьмы за нападение на инкассаторов в 2006 году

              23 июля 2020, 05:58

              Текст: Антон Никитин

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              Суд в Хабаровске приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за разбойное нападение на инкассаторов в 2006 году, один из которых был убит, другой получил ранение, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

              «По версии следствия, 14 июля 2006 года осужденный вместе с двумя подельниками в филиале одного из банков Хабаровска совершил вооруженное нападение на инкассаторов с целью хищения крупной суммы денежных средств. Во время совершения преступления один из инкассаторов был убит, второй ранен, также был ранен охранник финансового учреждения. Добычей злоумышленников стали 14 млн рублей. После совершения преступления они скрылись», – говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления СК России.

              По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

              Осужденный является одним из трех участников группы, напавшей на инкассаторов 14 июля 2006 года. Один из нападавших был убит во время задержания, когда оказал вооруженное сопротивление. Второй фигурант приговорен к 15 годам лишения свободы в 2010 году, третий скрывался за пределами Российской Федерации, передает ТАСС.

              «В 2018 году правоохранительные органы установили его местонахождение, он проживал на территории иностранного государства. В 2019 году его этапировали в Хабаровск после проведения необходимых следственных действий. <…> Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – сообщили в региональном следственном управлении СК России.

              Напомним, 30 мая нападение на инкассаторов произошло в Красноярске. Позже был обнаружен автомобиль совершивших нападение на инкассаторов.


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