Машину напавших на инкассаторов нашли в Красноярске

Красноярская полиция обнаружила автомобиль ВАЗ-2106, на котором скрылись напавшие на инкассаторов, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, в субботу утром у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов. Злоумышленники использовали огнестрельное оружие. Пострадали двое инкассаторов.

Был введен в действие специальный план по задержанию нападавших. По тревоге подняты все оперативные службы муниципального управления МВД России «Красноярское». К раскрытию преступления подключились сотрудники краевого управления уголовного розыска ГУ МВД.

Раненные в результате нападения в Красноярске инкассаторы находятся в тяжелом состоянии.