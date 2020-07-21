Россия и Иран условились продлить истекающий договор о сотрудничестве

Москва и Тегеран решили актуализировать заключенный в 2001 году Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между странами, сообщил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«У нас есть двусторонний договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, который подписан в 2001 году, скоро ему исполнится 20 лет. И автоматически этот договор будет продлен на следующие пять лет. Мы договорились о том, что мы одновременно будем прикладывать усилия к тому, чтобы актуализировать, составить договор современный, который будет соответствовать нынешней ситуации», – передает ТАСС его слова.

Кроме того, Зариф отметил, что страны составят обновленную версию договора до окончания срока действия нынешнего соглашения, чтобы обе стороны могли подписать его и представить парламентам для ратификации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что шансы на сохранение ядерной сделки с Ираном остаются, Москва и Тегеран прилагают все усилия для этого.