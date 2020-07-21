Шеф Пентагона собрался с визитом в Китай

Министр обороны США Марк Эспер выразил надежду, что до конца года сможет посетить Китай для обсуждения взаимодействия в областях, представляющих взаимный интерес.

«Я неоднократно лично разговаривал с моим коллегой из КНР. И до конца года я надеюсь посетить КНР впервые в качестве министра обороны для развития сотрудничества в областях, где у нас есть общие интересы, а также для создания систем контактов в кризисных ситуациях и укрепления наших намерений открыто конкурировать в системе международных отношений, частью которой мы с ними являемся», – передает ТАСС его слова.

В последнее время американские власти выступают с жетской критикой в адрес Китая. Так, президент США Дональд Трамп возложил на Китай ответственность за распространение коронавируса «на весь мир», а также отказался вести переговоры по торговой сделке с Пекином, так как, по словам Трампа, Китай «ударил» по США «эпидемией».

В начале июля Трамп заявил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса. Также он допускал, что Китай якобы намеренно заразил мир. COVID-19 американский лидер называл «очень плохим подарком из Китая».

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал свидетельства вспышки коронавируса. Помпео обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе.