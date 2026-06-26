  • Новость часаСилы ПВО ликвидировали 13 дронов ВСУ на подлете к Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Як-130 родился заново
    Посольство России в Кишиневе обвинило Молдавию в блокировании дипломатической почты
    Президент Литвы назвал польского премьера Дональдом Даком
    Глава МИД Эстонии обвинил мультфильм «Маша и Медведь» в пропаганде милитаризма
    Москва констатировала «дрейф» второй стороны от достигнутых на Аляске соглашений
    Захарова потребовала от ООН исключить Россию из списка нарушителей прав детей
    На Украине уничтожено свыше 150 АЗС за два месяца
    Пентагон сообщил об отставке главы сухопутных войск НАТО Донахью
    Зонд BepiColombo с российскими приборами приблизился к Меркурию
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

    4 комментария
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

    9 комментариев
    26 июня 2026, 03:01 • Новости дня

    В Белом доме заявили, что двери Америки закрыты для ищущих убежища

    В Белом доме объявили о запрете принимать беженцев в стране

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская администрация заявила о прекращении приема беженцев, которые просят убежища в США, назвав подобные запросы на границе фальшивыми и объяснив это борьбой с нелегальной миграцией.

    «Трамп давно давал понять, что хочет депортировать многих иммигрантов, ранее находившихся под защитой программы временной защиты (TPS). Во время своей президентской кампании он ложно утверждал, что жители Спрингфилда, штат Огайо, гаитянского происхождения убивают и едят домашних животных своих соседей, а также заявлял, что иммигранты «отравляют кровь» страны», – напомнила Washington Post (WP).

    Верховный суд США постановил 25 июня, что американская администрация может отменить временный защитный статус для более чем 356 тыс. иммигрантов из Сирии и Гаити.

    После решений суда, вынесенных в четверг, Стивен Миллер, замглавы аппарата Белого дома и автор значительной части положений иммиграционной политики Трампа, заявил, что ожидает депортации лиц, утративших статус временной защиты (TPS).

    «Если у вас больше нет статуса в этой стране, вас должны депортировать», – сказал он.

    Тем не менее, многие обладатели статуса временной защиты (TPS) еще не получили решения о депортации и имеют некоторое время, чтобы либо оспорить свою депортацию, либо найти другой способ остаться в Соединенных Штатах.

    Как правило, лица, имеющие временную защиту (TPS), могут подать заявление о предоставлении убежища в течение года после утраты своего статуса, если у них есть обоснованные опасения преследования в стране происхождения, заявил Остин Роуз, главный юрист Центра защиты прав иммигрантов Amica. Однако они все еще могут быть задержаны, и многие заявления о предоставлении убежища быстро отклоняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, численность населения США в 2026 году может впервые уменьшиться на фоне ужесточения миграционной политики властей и снижения рождаемости. Bloomberg сообщало что политика Белого дома привела к сокращению населения в ряде штатов США. Афганский мигрант в США продавал ковры с изображением трагедии 11 сентября.

    25 июня 2026, 10:14 • Новости дня
    Трамп похвалил Зеленского

    Sky News: Трамп похвалил Зеленского за успехи в конфликте с Россией

    Трамп похвалил Зеленского
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте американский лидер Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского мужественным, отметив его способность удерживать позиции в конфликте с Россией.

    Президент США Дональд Трамп сделал соответствующее заявление во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, передает Sky News. Американский лидер ответил на вопрос журналиста о том, побеждает ли украинская сторона в текущем конфликте.

    «Он справляется довольно хорошо, как ни крути, по крайней мере, он держится. Много людей гибнет с обеих сторон, но я думаю, что он справляется довольно хорошо», – заявил Трамп. Он добавил, что Владимир Зеленский проявляет мужество, располагает отличной техникой, а также сильными бойцами.

    Слова президента прозвучали на фоне сообщений о разрушении железнодорожного моста в Крыму и ударах беспилотников по российской инфраструктуре. В то же время лидеры Германии, Франции, Италии, Польши и Британии на встрече в Берлине подтвердили намерение и дальше поддерживать Киев.

    Уходящий британский премьер Кир Стармер призвал усилить санкционное давление на российскую экономику и предоставить Украине больше военной помощи. Тем временем глава МИД Британии Иветт Купер анонсировала новый пакет поддержки на сумму почти 290 млн фунтов стерлингов для восстановления и энергетической безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация на недавнем саммите G7 попыталась заручиться поддержкой Дональда Трампа. Американский лидер выразил готовность оказать помощь Киеву при условии содействия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана.

    До этого Владимир Зеленский упрекнул президента США в слабом давлении на Москву.

    Комментарии (11)
    23 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет

    Эксперт Анпилогов: Автогиганты могут удвоить производство Patriot и Tomahawk в США

    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Для переформатирования американских автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться до десяти лет. Но на Украину новые боеприпасы не отправятся: Штатам важно восстановить запасы истраченных в войне с Ираном Patriot и Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что General Motors и Ford начнут выпускать ракеты.

    «История знает несколько примеров, подобных инициативе, озвученной Трампом. Южный машиностроительный завод в Днепропетровске в пятидесятые годы прошлого века за несколько лет был перепрофилирован из автомобильного в ракетостроительное предприятие», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Но Советскому союзу даже при централизованном планировании потребовалось на это несколько лет. Сложность в том, что выпуск ракет предполагает совершенно другую специфику производственных процессов и переподготовку инженерно-технического состава», – продолжил собеседник.

    «Франклин Рузвельт также переводил часть американской экономики на военные рельсы во время Второй Мировой. Но тогда у США был избыток рабочих рук, множество научных кадров, у общества были сильные экономические стимулы идти на заводы. Власти могли облагать налогами и запретами гражданскую экономику для развития ВПК. Всех этих козырей у Дональда Трампа на руках нет», – заметил спикер.

    «С моей точки зрения, для полноценного переформатирования автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться от пяти до десяти лет. В итоге США окажутся способны вдвое увеличить выпуск ракет: Patriot – до примерно тысячи штук, Tomahawk – до двухсот. Пентагон планирует восполнить запасы боеприпасов, существенно оскудевшие за несколько месяцев конфликта с Ираном», – пояснил аналитик.

    «Все эти приготовления рассчитаны на потенциальный крупный конфликт, вероятнее всего, с Китаем. Сомнительно, что хоть какая-то часть из увеличенного производства Patriot будет поставлена в Украине. Речи же о предоставлении Tomahawk не идет. Эта ракета может нести ядерную боевую часть. Атаку по своей территории подобным боеприпасом Россия расценит как максимальную эскалацию, даже если боеголовка будет пустой. И США это понимают», – резюмировал эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие. «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – приводит РИА «Новости» заявление американского лидера, сделанное журналистам в Белом доме.

    По словам политика, власти разворачивают масштабную кампанию по выпуску оружия, поэтому автопроизводители – General Motors и Ford, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет. Конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле сообщалось, что только за семь недель боевых действий США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30% снарядов Tomahawk.

    На прошлой неделе сообщалось, что General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов. Также Трамп заявлял, что США планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

    Комментарии (9)
    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    Комментарии (2)
    25 июня 2026, 06:25 • Новости дня
    Трамп высказался об ударе по иранской школе для девочек в Минабе

    Трамп заявил о непричастности США к удару по школе в Минабе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что, возможно, никогда не станет известно, кто виновен в смертоносном ударе по школе для девочек в Иране 28 февраля, в результате которого погибли десятки детей.

    «Я не знаю, смогут ли они когда-нибудь решить этот вопрос. Я не знаю, удастся ли когда-нибудь решить этот вопрос в плане выяснения, кто виноват, потому что ракеты летали повсюду, и это ужасно, что произошло подобное, но ракеты летали повсюду. Кто-то сказал, что это была наша ракета, может быть, это и не наша ракета, но я не видел ничего, что заставило бы меня поверить в это. Я не думаю, что это были мы», – приводит слова Трампа Reuters.

    В марте агентство Reuters впервые сообщило, что предварительное внутреннее расследование американских военных показало вероятную причастность американских военных к смертельному удару в Минабе на юге Ирана. С тех пор Пентагон активизировал расследование, но не подтвердил никаких результатов.

    Источники, знакомые с ситуацией, сообщили агентству в марте, что удар мог быть результатом использования США устаревших данных для наведения на цель. Преднамеренное нападение на школу будет квалифицироваться как военное преступление согласно международному гуманитарному праву.

    Американские официальные лица публично заявляли, что Вашингтон не стал бы бить по школам. Удар в Минабе вызвал всеобщее возмущение. Управление ООН по правам человека назвало атаку «абсолютно ужасающей».

    Первоначально Трамп бездоказательно утверждал, что ответственность за инцидент несет Иран. С тех пор он заявил, что об ударе он знает недостаточно и  расследование продолжается, а целенаправленного удара на школу никто не наносил.

    Напомним, удар по начальной школе для девочек в Минабе произошла 28 февраля, когда началась совместная военная операция США и Израиля против Ирана. Похороны 168 погибших детей прошли в Иране 3 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон организовал расследование обстоятельств ракетного обстрела иранской школы. Власти Ирана установили личности атаковавших школу в Минабе пилотов. ВВС Ирана показали розовые «Шахед-136» в память о погибших девочках в Минабе.

    Комментарии (5)
    24 июня 2026, 17:42 • Новости дня
    Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине

    Экс-глава МИД Украины Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил недоверие к информации о том, что президент США Дональд Трамп пересмотрел свое отношение к конфликту с Россией.

    Экс-министр иностранных дел Украины не верит в реальную смену взглядов американского лидера. Ранее западная пресса сообщала, что Трамп начал склоняться на сторону Киева под давлением европейских политиков во время недавнего саммита G7, передают «Вести».

    «Это временное заявление, сделанное в правильном месте и в правильное время. Он приехал на саммит G7 и сказал то, что хотели услышать другие участники G7. Перед этим он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и после разговора с ним заявил, что все прекрасно», – приводит слова Кулебы издание «Страна.ua».

    Кроме того, ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Вашингтон не может выступать объективным посредником в урегулировании ситуации. По его словам, это связано с поставками американского оружия Киеву и санкционным давлением на Москву.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об изменении отношения президента США к украинскому кризису.

    На саммите G7 американский лидер предложил европейским союзникам сделку по поддержке Киева в обмен на помощь с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио признал невозможность нейтрального статуса Вашингтона из-за поставок вооружений украинской стороне.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    Трамп заявил о разочаровании союзниками по НАТО
    Трамп заявил о разочаровании союзниками по НАТО
    @ Yuri Gripa/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме выразил разочарование большинством европейских союзников по НАТО

    Американский лидер раскритиковал партнеров по Североатлантическому альянсу, назвав ситуацию с Испанией настоящим кошмаром. Трамп во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте выразил недовольство действиями европейских партнеров, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что разочарован Британией, Германией и Францией, а ситуацию с Испанией назвал полным кошмаром.

    «Думаю, будь на этом месте кто-то другой, мы бы сегодня вообще не встречались, скажу вам честно, потому что нас подвели», – сказал Трамп журналистам.

    Глава Белого дома подчеркнул, что при другом руководстве НАТО подобного контакта могло бы и не состояться. Рютте, в свою очередь, согласился с тем, что НАТО подвела Соединенные Штаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT отметила, что Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа. Рютте анонсировал масштабную трансформацию Североатлантического альянса. FT сообщила о страхе НАТО разозлить президента США урезанием бюджетов.

    Комментарии (2)
    23 июня 2026, 05:16 • Новости дня
    Трамп: Автоконцерны США готовы выпускать Patriot и Tomahawk
    Трамп: Автоконцерны США готовы выпускать Patriot и Tomahawk
    @ Jorge Gil/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Производители американских автомобилей задействуют свободные мощности для выпуска ракет и других вооружений, заявил президент США Дональд Трамп.

    «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – заявил глава американского государства, передает РИА «Новости».

    По его словам, автопроизводители, имеющие свободные мощности, уже заключают контракты на выпуск ракет.

    Трамп отметил, что власти сотрудничают с такими компаниями, как General Motors и Ford, при этом руководство General Motors проявляет высокую заинтересованность в военном производстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский автогигант General Motors запланировал совместное производство деталей вооружений с корпорацией Lockheed Martin.

    До этого Пентагон ускорил программы по созданию недорогих ракет на замену дорогим боеприпасам Tomahawk.

    Комментарии (7)
    23 июня 2026, 20:24 • Новости дня
    NYT: Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа
    NYT: Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Марк Рютте получил свой пост отчасти из-за уникальной способности выстраивать диалог с президентом США Дональдом Трампом и эффективно сглаживать острые углы, сообщает газета The New York Times.

    Способность политика снижать градус напряжения вокруг военного блока стала одним из решающих факторов при его назначении, передает ТАСС. Подобные навыки понадобились ему в январе, когда американский лидер заговорил о планах получить контроль над Гренландией.

    Во время встречи в Давосе Трамп не исключал применения силы против Дании. «Мы не можем помочь вам, если вы хотите захватить Гренландию. Но мы можем помочь вам с безопасностью», – отвечал ему Рютте.

    Впоследствии генсек НАТО грамотно представил уже существовавшие планы учений альянса на острове как совершенно новую арктическую миссию. В итоге Трамп отказался от своих угроз в отношении Гренландии, хотя его кулуарные переговоры все же вызвали недоверие у датской стороны.

    Ранее Марк Рютте анонсировал масштабную трансформацию Североатлантического альянса. В марте прошлого года генсек НАТО отказался поддерживать планы американского лидера по присоединению Гренландии. После победы Дональда Трампа на выборах Рютте выразил готовность к совместному укреплению НАТО.

    Комментарии (3)
    23 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Трамп сообщил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции и уступки
    Трамп сообщил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции и уступки
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран пошел на крупные уступки, согласившись на бессрочные ядерные инспекции и сохранение открытого режима судоходства в Ормузском проливе.

    По данным РИА «Новости», президент США Дональд Трамп заявил, что Иран во время переговоров согласился на бессрочные инспекции на своих ядерных объектах.

    «Иран полностью и безоговорочно согласился на проведение ядерных инспекций на самом высоком уровне, которые будут проходить и далеко в будущем (бесконечно!!!). Это обеспечит «ядерную честность»», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что без этого шага Тегерана диалог не продолжился бы и отметил, что, если бы иранская сторона не дала согласие на инспекции, дальнейшие переговоры не состоялись бы. По словам Трампа, согласие на проверки стало ключевым условием Вашингтона.

    Американский лидер добавил, что рассматривает договоренности по инспекциям как часть крупных уступок со стороны Ирана. На основании этих уступок он сообщил о решении позволить Ормузскому проливу оставаться открытым и не вводить дальнейшую морскую блокаду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о приоритете предотвращения создания Ираном ядерного оружия перед риском экономического кризиса.

    Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и разрешение на снятие американской морской блокады и беспошлинное открытие Ормузского пролива.

    Иранское агентство Mehr раскрыло проект меморандума США и Ирана с обещанием разморозить часть иранских активов и снять санкции против иранской нефти и военно-морскую блокаду.

    Комментарии (2)
    25 июня 2026, 09:32 • Новости дня
    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони

    Politico: Разногласия с Трампом помогли примирению лидеров Франции и Италии

    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне резкого охлаждения связей с Вашингтоном главы Франции и Италии готовятся заключить в Антибе масштабные договоры в сфере обороны и атомной энергетики, пишет Politico.

    Лидеры Франции и Италии Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони готовы урегулировать давние разногласия на предстоящем саммите в Антибе, пишет Politico.

    Ожидается подписание около десятка соглашений в сферах обороны, атомной энергетики и аэрокосмической промышленности.

    «Что касается Трампа, я верю, что недавние события могут еще больше помочь продуктивному саммиту между Францией и Италией в Антибе», – заявил евродепутат от партии Макрона Сандро Гози. Ранее Мелони отдавала приоритет связям с Германией и стремилась стать мостом между Евросоюзом и США.

    Ситуация изменилась после атак США и Израиля на Иран, что привело к публичному конфликту между премьером Италии и американским президентом Дональдом Трампом. Теперь Рим демонстрирует готовность дистанцироваться от Вашингтона и поддержать проевропейское видение Парижа.

    На встрече планируется утвердить дорожную карту по обороне на 2025–2031 годы и совместную стратегию безопасности в Средиземноморье. Стороны также намерены объявить о производстве ракет-перехватчиков Aster и франко-итальянской системы ПВО. Товарооборот двух стран в 2025 году достиг 112 млрд евро, увеличившись на 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон предприняли попытку перезагрузить двусторонние отношения.

    Недавно президент США Дональд Трамп резко раскритиковал итальянского премьера за отказ предоставить военные базы. В ответ глава правительства Италии обвинила американского лидера во лжи и предательстве друзей.

    Комментарии (2)
    24 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки важнейшую ближневосточную транспортную артерию пересекли 72 танкера судов с 20 млн баррелей нефти на борту.

    Через Ормузский пролив за последние 24 часа прошли 72 коммерческих судна, перевозивших углеводороды, передает ТАСС. Об этом рассказал министр энергетики США Крис Райт на Глобальном энергетическом форуме агентства Reuters.

    «Около 72 судов за последние 24 часа и 20 млн баррелей нефти», – подчеркнул глава американского ведомства.

    Ранее, 22 июня, выступая перед журналистами в Белом доме, Райт отмечал полную нормализацию ситуации в регионе. По его словам, объемы поставок нефти и газа через пролив успешно достигли докризисных показателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    Президент Дональд Трамп сообщил о ежедневном ночном вывозе миллионов баррелей американской нефти по этому маршруту. Военно-морские силы Соединенных Штатов возобновили сопровождение гражданских судов в данной акватории.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрывом переговоров из-за Ормузского пролива

    Трамп заявил о готовности прервать диалог при взимании Ираном пошлин в Ормузе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес Тегерана, заявив о возможном прекращении мирных переговоров.

    Поводом для такого шага могут стать попытки взимать плату за проход судов в Ормузском проливе, заявил он, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети Truth Social глава Белого дома отметил, что американская сторона получила от Ирана гарантии отсутствия подобных сборов. «Если это ложная информация, переговоры будут немедленно прекращены!» – подчеркнул Трамп.

    Политик добавил, что иранские власти опровергли сообщения СМИ о взимании пошлин. Тегеран заверил Вашингтон, что не требует никаких страховых выплат или иных сборов с проходящих через пролив кораблей.

    Накануне Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства.

    Американский лидер заявил о согласии Тегерана на сохранение свободного режима навигации.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс анонсировал бесплатный проход торговых судов по этому маршруту в течение двух месяцев американо-иранских переговоров.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 22:12 • Новости дня
    Мелони выразила надежду на примирение Италии и США

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассчитывает на возвращение двустороннего диалога с Вашингтоном в конструктивное русло, несмотря на недавнюю резкую перепалку с американским лидером Дональдом Трампом.

    Мелони выразила уверенность в скором урегулировании дипломатических разногласий, передает РИА «Новости».

    «Я не намерена продолжать конфронтацию. Я считаю, что наша двусторонняя работа с США должна вернуться в нормальное русло, об этом я вчера сказала на заседании Совета министров», – подчеркнула Мелони.

    Конфликт начался после слов президента США о том, что итальянский премьер якобы упрашивала его сделать совместное фото на саммите G7 ради рейтингов. В ответ Мелони назвала эти заявления полностью выдуманными. Из-за возникшей напряженности Рим отменил визит вице-премьера Антонио Таяни в Вашингтон.

    Глава кабинета министров назвала отмену поездки правильным политическим сигналом, однако призвала избежать дальнейшей эскалации. Она отметила, что внешнюю политику нельзя превращать в реалити-шоу.

     «Мне кажется, что наша совместная работа и отношения развиваются успешно как в последние недели и месяцы на институциональном уровне, а также на экономическом», – отметила премьер.

    Итальянские представители планируют посетить прием у посла США по случаю Дня независимости 4 июля.

    Мелони назвала выдуманными заявления президента США о просьбах сфотографироваться на саммите «Группы семи».

    Американский президент резко раскритиковал главу итальянского правительства за отказ предоставить военные базы во время иранского конфликта.

    На фоне этого скандала члены кабинета министров Италии решили пропустить празднование Дня независимости Соединенных Штатов.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 05:42 • Новости дня
    Трамп счел отказ Ирана от ядерных амбиций важнее риска экономического кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Предотвращение создания Ираном ядерного оружия важнее риска экономического кризиса, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Ядерное оружие важнее депрессии. Депрессия – это очень плохо. Но ядерное оружие вызовет депрессию гораздо быстрее», – сказал Трамп.

    Трамп подчеркнул, что в случае несоблюдения Тегераном условий меморандума с США Вашингтон «сделает то, что должен», передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также выразил уверенность, что сумеет урегулировать вопрос установления мира в Ливане вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он заявил, что считает себя человеком, который умеет быстро решать проблемы, в том числе во взаимодействии с израильским лидером, но не уточнил, какие именно меры планирует предпринять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    Ранее американский лидер пообещал не допустить создания или приобретения Тегераном ядерного арсенала и предупредил о немыслимых последствиях в случае продолжения ядерных разработок.

    Политолог Владимир Сажин назвал Израиль главным тормозом переговоров США и Ирана и указывал на концентрацию Тель-Авива на ударах по целям «Хезболлы» в Ливане.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 23:37 • Новости дня
    Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине

    Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по украинскому конфликту, поскольку американская сторона официально подтвердила поддержку Киева подписанием соответствующего документа на прошедшем саммите G7.

    Французский лидер Эммануэль Макрон считает изменение американской позиции очевидным фактом. По его мнению, Вашингтон перестал быть беспристрастным участником процесса урегулирования кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    «США впервые подписали с нами документ, который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами предоставление военной помощи и санкции против России», – заявил Макрон во время пресс-конференции в Антибе.

    Французской президент обратил внимание на недавнее сближение взглядов Европы и Соединенных Штатов по украинскому вопросу. Ранее он отмечал, что Европейский союз аналогичным образом не способен выступать посредником из-за открытой поддержки киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 Трамп предложил сделку по поддержке Киева в обмен на помощь с Ираном. Макрон 19 июня заявил о якобы изменении позиции Трампа по украинскому кризису. Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине.


    Комментарии (2)
    25 июня 2026, 04:23 • Новости дня
    Судьи МУС оспорили в суде американские санкции Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Трое судей Международного уголовного суда (МУС) обратились в американский суд с требованием признать незаконными санкции, введенные администрацией Дональда Трампа.

    Иск подан в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, истцами выступают судьи Кимберли Прост из Канады, Соломи Босса из Уганды и Рейн Алапини-Гансу из Бенина, передает ТАСС.

    Они оспаривают законность указа президента США, утверждая, что документ выходит за рамки его полномочий и нарушает Пятую поправку к Конституции. Судьи также добиваются запрета на применение этих ограничительных мер.

    Согласно материалам дела, введенные санкции привели к заморозке активов и блокировке личных счетов истцов, ограничив их доступ к финансовым услугам. Судьи считают, что таким образом Соединенные Штаты оказывают давление на независимость судебной власти и пытаются повлиять на исполнение ими профессиональных обязанностей.

    Указ о санкциях против судей МУС Дональд Трамп подписал 7 февраля 2025 года. Администрация США обвинила суд в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, в частности Израиля.

    Документ разрешает применять финансовые и визовые ограничения против сотрудников МУС и их семей, если они причастны к расследованиям против американских граждан или их союзников.

    Напомним, американские власти ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда, сославшись на политизацию деятельности организации и злоупотребление полномочиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Бельгии осудил санкции США против судей МУС. FT узнала, что американский президент предложил Китаю и России объединиться против МУС. Администрация президента США ввела персональные финансовые и визовые санкции против прокурора МУС Карима Хана и обвинила суд в злоупотреблении полномочиями.

    Несколько месяцев спустя Бюро Ассамблеи Международного уголовного суда временно отстранило Карима Хана от обязанностей из-за сексуального скандала.

    Комментарии (0)
    Главное
    Домбровскис раскрыл цену европейского кредита для Украины
    Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Минска
    Полянский: ЕС вступит в конфликт с Россией, когда Украина окончательно «сточится»
    Минэнерго Украины призвало граждан готовиться к тяжелой зиме
    Российские селекционеры создали зимостойкий сорт земляники «Новороссия»
    Сейсмолог объяснил несвязность между собой землетрясений в Венесуэле и Японии
    Москвичи назвали главные темы для обсуждения с партнером до брака

    Самолет МС-21 дал новый повод для гордости

    В ОАК радуются тому, что окончательно подтвердили дальность полета лайнера МС-21. И хотя она пока меньше изначальных расчетных показателей, ее достаточно, чтобы охватить до 90% внутренних авиарейсов. В дальнейшем разработчики хотят сделать универсальную машину для всех отечественных маршрутов. Как конструкторы рассчитывают расширять возможности российского авиалайнера? Подробности

    Перейти в раздел

    Лавров решил достучаться до европейцев через Берлинскую стену

    Сергей Лавров заявил, что гипотетический ввод западных контингентов на территорию Украины приведет к созданию «новой Берлинской стены». По мнению экспертов, данное заявление министра – это не риторический прием, а предельно жесткий сигнал внешней аудитории. Обращаясь к европейскому общественному мнению, министр использовал один из самых болезненных символов прошлого – травму разделенной Германии. В чем смысл этого посыла и кому конкретно он адресован? Подробности

    Перейти в раздел

    Охотникам на украинские беспилотники требуется прикрытие

    Мобильные огневые группы (МОГ), защищающие российские магистрали и инфраструктурные объекты от террористических атак ВСУ, стали приоритетными целями для неприятеля. Операторы вражеских дронов развернули настоящую охоту на российских защитников «малого воздуха». Какими способами можно нейтрализовать и эту угрозу? Подробности

    Перейти в раздел

    Остров Наполеона пугает французское руководство

    Не иначе как угрозой сепаратизма называют во Франции только что принятый закон о «невиданной автономии» Корсики. Как получилось, что этот остров приблизился к исполнению давней мечты о независимости – и почему на самом деле французское руководство вовсе не горит желаем давать родине Наполеона какие-то новые полномочия? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации