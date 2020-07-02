Обработаны 95% протоколов общероссийского голосования

ЦИК России обработал 95,61% протоколов голосования по поправкам в Конституцию, сообщают информационные агентства.

За поправки отдали голос 78,04% россиян, 21,15% проголосовали против, передает РИА «Новости».

Напомним, голосование продолжалось неделю. Можно было проголосовать на придомовых территориях и на дому. Кроме того, в Москве и Нижегородской области прошло электронное голосование. Также работал механизм «Мобильный избиратель».