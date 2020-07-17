Служба поддержки Twitter заявила о взломе хакерами около 130 аккаунтов

Неизвестные хакеры в ходе скоординированного нападения в среду взломали около 130 учетных записей сети микроблогов Twitter, сообщила служба поддержки американской компании.

«Насколько нам известно на данный момент, нападавшие в той или иной степени атаковали приблизительно 130 аккаунтов. Нападавшие сумели установить контроль над небольшим количеством этих аккаунтов и разместили сообщения на них», – приводит сообщение службы поддержки американской компании ТАСС.

Twitter полагает, что расследование случившегося займет еще несколько дней. Компания пытается установить, удалось ли хакерам, взломав учетные записи, завладеть важной информацией, не предназначенной для посторонних лиц. Загрузка данных в аккаунты Twitter все еще не возобновлена. Компания обещает в сжатые сроки принять меры, позволяющие предотвратить повторение атаки.

Ранее в Twitter ряда крупных американских компаний и знаменитостей появились сообщения о раздаче биткоинов. Предполагаемые мошенники призывали подписчиков переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. Подобные сообщения появились в аккунтах основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и главы Amazon Джеффа Безоса. Также были взломаны аккаунты экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэп-исполнителя Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Кроме того, хакерской атаке подверглись аккаунты Apple и Uber.

В Twitter утверждают, что массовый взлом аккаунтов Twitter произошел из-за того, что хакеры воспользовались доступом нескольких сотрудников компании к ее внутренним системам.

По факту произошедшего ФБР открыло расследование.

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