Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса, Байдена и Обамы

В Twitter ряда крупных компаний и знаменитостей появились сообщения о раздаче биткоинов.

Хакеры взломали аккаунты известных американцев и граждан других стран, а также ряда компаний и опубликовали сообщения, в которых предлагали пользователям перевести биткоины на указанный счет. Пользователям, которые сделают это, обещали удвоить переведенную сумму, передает ТАСС.

Подобные сообщения появились в Twitter основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и главы Amazon Джеффа Безоса. Также были взломаны аккаунты экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэп-исполнителя Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Кроме того, хакерской атаке подверглись аккаунты Apple и Uber, передает РИА «Новости».

Spectator Index в числе тех, чьи аккаунты были взломаны также называет миллиардера Уоррена Баффетта и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

This is wild. Elon Musk and now Bill Gates has been hacked on Twitter and people are actually sending THOUSANDS to this BTC account. pic.twitter.com/vxdIMbyeC9 — Jack Phan (@JackPhan) July 15, 2020

С большинства взломанных аккаунтов сообщения через некоторое время были удалены.

В Twitter компании Apple пропали все сообщения после взлома.

Статистика свидетельствует, что на указанном биткоин-адресе была совершена 321 транзакция, в том числе получено 12,3 биткоина, отправлено 5,8 биткоина. Стоимость одного биткоина составляет около 9,2 тыс. долларов США, таким образом, всего было переведено средств примерно на 112 тыс. долларов.

Компания Twitter сообщила, что изучает проблему с рядом аккаунтов и отмечает, что во время проверки возможны перебои с доступом к некоторым функциям.

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