Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что отменил экономические привилегии для Гонконга и подписал указ о привлечении Китая к ответственности.

Трамп сообщил, что «подписал указ о прекращении преференций для Гонконга». Теперь отношение США к Гонконгу станет «таким же, как и к материковому Китаю». Гонконг не получит «никаких специальных привилегий, никакого особого отношения в экономике и никакого экспорта чувствительных технологий».

Кроме того, США «вводят серьезные пошлины в отношении Китая», передает РИА «Новости».

Трамп «подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия по оказанию давления на народ Гонконга». Президент США заявил о «мощных новых инструментах для привлечения к ответственности лиц и организаций, причастных к уничтожению свободы Гонконга».

27 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня США ввели против Китая «гонконгские» санкции.

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