Россия предупредила об угрозе существованию Договору по открытому небу

Соединенные Штаты после выхода из Договора по открытому небу могут попробовать потянуть за собой некоторых своих союзников и тогда договор прекратит существование, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу «Дума ТВ».

«Выйдя из договора, Соединенные Штаты вполне могут, судя по их поведению последнего времени, попробовать потянуть за собой некоторых своих союзников. Если это произойдет, тогда, конечно, судьба договора будет предрешена и он прекратит свое существование», – приводит слова Рябкова ТАСС.

Как подчеркнул заместитель министра иностранных дел России, Москва считает неоправданным решение Вашингтона выйти из договора, а мотивы такого шага неприемлемыми. «Попытка возложить на Россию ответственность за это решение недобросовестно. Мы подчеркиваем, что у нас есть целая серия серьезных претензий к США, их союзникам и некоторым государствам «клиентам» США в том смысле как они не выполняют или не полностью выполняют требования договора», – указал дипломат.

Рябков подчеркнул, что США в принципе сейчас движимы линией на максимальное освобождение от каких-либо ограничений в сфере контроля над вооружениями. «Они считают принципиально допустимым двигаться в направлении нахождения способов обеспечить для себя неоспоримое военное преимущество. Они этого не достигнут, потому что на любое действие есть противодействие, – подчеркнул замглавы МИД России. – Мы неоднократно доказывали, в том числе в последние годы, что у нас эффективнейшая система обеспечения собственной безопасности военными и технологическими средствами. В этом ни у кого не должно быть сомнений».

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.

Решение Вашингтона в Москве назвали «прискорбным», указав при этом на наличие претензий к США в рамках договора.

Россия, в свою очередь, объявила о намерении «полностью следовать всем правам и обязательствам» в рамках договора, пока соглашение остается в силе. В Москве также предупредили о наличии плана «Б» на случай окончательного выхода США из ДОН.

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