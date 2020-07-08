Россия пообещала ответить на попытки ограничить ее права как участника ДОН

Россия предпримет ответные меры, если ее права как участника Договора по открытому небу (ДОН) будут пытаться ограничить, говорится в распространенном в среду комментарии МИД о конференции государств-участников ДОН по рассмотрению последствий выхода США из соглашения.

«Россия будет на постоянной основе вести оценку готовности партнеров полноценно выполнять свои обязательства по ДОН и искать взаимоприемлемые решения возникающих проблем. Если права России как государства-участника ДОН будут пытаться ограничить, предпримем ответные меры. С учетом упомянутых выше оценок и, разумеется, интересов безопасности нашей страны и ее союзников будет выстраиваться дальнейшая российская линия в отношении договора», – передает ТАСС сообщение дипведомства.

Там добавили, что партнеры России осознают негативные последствия выхода США из Договора по открытому небу, но не готовы взять ответственность за судьбу договора на себя.

«Большинство участников конференции отметили важность договора для европейской безопасности и необходимость его сохранения, высказали сожаление по поводу выхода из него США (хотя при этом ряд стран выразил «понимание» его мотивов и призвал Россию «вернуться к полному выполнению ДОН»), а также надежду на то, что это решение будет пересмотрено», – передает РИА «Новости» сообщение МИД.

Отмечается, что многие подчеркнули необходимость урегулирования проблем соблюдения договора за столом переговоров, поддержали ведущуюся в этом направлении работу и выразили готовность активно в ней участвовать.

«Очевидно, что партнеры осознают реальность негативных последствий выхода Вашингтона из ДОН, а эта перспектива их беспокоит. В то же время они пока не проявляют готовности взять ответственность за судьбу договора на себя, дать принципиальную оценку действиям администрации США и вступить в по-настоящему серьезный диалог с Россией с целью урегулирования взаимных претензий, предпочитая в основном ограничиться рассмотрением важных, но не коренных вопросов», – добавили в ведомстве.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого. В МИД России указывали на отсутствие перспектив заключения нового договора на замену ДОН, а также критиковали США за отказ обсуждать с Россией «претензии» по договору.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков во вторник заявил, что Москва утратила доверие к США.

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