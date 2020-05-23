Все союзники по НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу

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Европа и Азия отказываются от американского газа

Американский СПГ проигрывает ценовую войну за рынки сбытаФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Амбиции США стать первыми на европейском газовом рынке разбиваются в пух и прах. Покупатели в Европе и Азии отказываются от поставок американского СПГ даже несмотря на штрафные санкции. Ценовая война на рынке газа наносит ущерб и России. Однако у российских экспортеров СПГ и трубопопроводного газа имеются серьезные преимущества.  Подробности...
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Лукашенко вообразил Белоруссию ракетной державой

Белорусские ракеты должны заменить китайские в РСЗО «Полонез»Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Александр Лукашенко потребовал белорусскую оборонку ускорить создание собственной ракеты с дальностью до 300 километров. Состоящая в ОДКБ Белоруссия ведет совместные разработки и производство вооружений с Китаем и даже с Украиной. Но при этом Лукашенко не намерен «перед россиянами становиться на колени». Так для чего Минску нужна собственная ракетная программа и кому будет угрожать это оружие? Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Неизвестные МиГ-29 резко подняли ставки в ливийском конфликте

МиГ-29 неизвестного происхождения начали боевые действия в ЛивииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Впервые со времен убийства Каддафи в Ливии началась крупная военно-воздушная операция. Судя по всему, в ней будут принимать участие самолеты МиГ-29. Некоторые источники уже утверждают, что они якобы прилетели из Сирии. Можно ли верить подобным сообщениям и что означает появление новой авиации для боевых действий в этой стране? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В Донбассе – новая фаза военного конфликта

Андрей Бабицкий, журналист
О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны. Подробности...
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Что значит быть цивилизацией

Борис Межуев, политолог
России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Россия не одурела

Алексей Алешковский, сценарист
Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «Мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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              23 мая 2020, 09:40

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Все союзники по Североатлантическому альянсу на срочном совещании послов НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу, сообщают СМИ.

              Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на дипломатический источник сообщает, что страны Запада «мобилизуются для «спасения» международного договора по открытому небу, из которого США намерены выйти», передает РИА «Новости».

              «Послы стран-членов НАТО встретились в срочном порядке по этому вопросу (...), и, по словам дипломатического источника, «все союзники призвали Соединенные Штаты остаться стороной соглашения», – добавил источник.

              АМНА напоминает также, что Германия призвала Вашингтон «пересмотреть свою позицию» и затем вместе с девятью другими европейскими странами подписала заявление, напоминающее о важности договора.

              «Мы сожалеем» в связи с заявлением Вашингтона, «хотя мы разделяем озабоченность Соединенных Штатов», говорится в тексте, опубликованном министерством иностранных дел Франции и подписанном десятью странами (Франция, Германия, Бельгия, Испания, Нидерланды, Финляндия, Италия, Люксембург, Чехия, Швеция).

              В заявлении этих стран подчеркивается, что они будут и дальше выполнять договор, так как он «является ключевым фактором в укреплении уверенности в последние десятилетия в обеспечении прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе».

              В заявлении говорится также о намерении продолжить диалог с Россией и призвали Москву снять ограничения на полеты над Калининградом.

              Издание «Нафтемпорики» в свою очередь пишет, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем заявлении по итогам совещания послов ни словом не упомянул декларацию десяти европейских стран, в котором они выражают сожаление в связи с выходом Вашингтона из этого международного договора.

              Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.

              Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подвергла главу американского государства Дональда Трампа критике за это решение.

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