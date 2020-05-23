В Конгрессе США испугались «плохого поведения» России «без наблюдения и контроля»

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подвергла главу американского государства Дональда Трампа критике за решение выйти Договора по открытому небу.

Она считает, что такой шаг «бесцельно ослепит» США и их союзников, а также «приободрит» врагов Вашингтона. По мнению Пелоси, выход из договора даст Москве «ясный сигнал», что Россия «может продолжать свое плохое поведение без наблюдения и контроля», передает ТАСС.

Если выйти из договора и не заменить его новым соглашением, «авторитет Америки в мировом сообществе» окажется подорван еще сильнее, заявила Пелоси. Она призвала президента США остановить «атаки на давние международные соглашения, которые обеспечивают безопасность» страны.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.