Грузия заявила о пропаже во время войны с Россией оружия на 1 млрд лари

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что во время войны с Россией в стране якобы «попросту испарилось» вооружения на 1 млрд лари (около 690 млн долларов по курсу 2008 года). Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«У нас нет никаких доказательств, что это оружие действительно было у грузинской армии», – сказал он телекомпании «Имеди».

Гарибашвили обвинил тогдашнего министра Давида Кезерашвили в финансовых махинациях. «Десятки и сотни миллионов долларов (из военного бюджета) переводились в офшоры», – сказал Гарибашвили.

По его словам, во время войны с Россией в августе 2008 года грузинская армия получила «невиданный ущерб». «У нас легитимный вопрос: а действительно ли закупалось вооружение? Есть подтвержденная информация о фиктивных закупках на десятки и сотни миллионов долларов, перечислениях в офшоры на основании мошеннических операций», – заявил министр.

По его словам, «это огромное транснациональное преступление, которое нуждается в расследовании с включением наших международных партнеров». «Хорошо известно, что в незаконной торговле оружием вместе с Кезерашвили участвовал дядя экс-президента Михаила Саакашвили Темур Аласания», – добавил Гарибашвили.

По словам министра обороны, «перед Грузией, ее народом и армией совершено огромное преступление».

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В декабре прошлого года президент и верховный главнокомандующий Грузии, француженка Саломе Зурабишвили заявила то, о чем в стране совершенно не принято говорить вслух: «У нас нет и не будет ни армии, ни оружия». Ее слова вызвали в грузинском обществе грандиозный скандал. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как возникло это заявление грузинского президента, что она имела в виду на самом деле и каково реальное состояние армии Грузии.