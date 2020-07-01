В свердловском избиркоме объяснили данные по вечерней явке сбоем в ГАС «Выборы»

В государственной автоматической системе «Выборы» произошел сбой, в результате которого в графах за 12.00, 15.00 и 18.00 отразились некорректные данные о явке. В избиркоме региона объяснили, что цифра, которая попала в эти графы, – это итоги голосования в труднодоступных и отдаленных местностях.

«Всего в перечне 17 муниципальных образований и 149 населенных пунктов. Итоги такого голосования никогда не обнародуются до окончания основного дня голосования, но к сведениям по явке это не относится. Она известна, окончательна и, соответственно, смело может быть опубликована», – приводит издание «Новый день» заявление ИКСО.

«Указанная в открытых источниках итоговая явка на 10.00 1 июля соответствует результату голосования на всех участках Свердловской области с 8.00 25 июня по 10.00 сегодняшнего дня (1 июля – прим. ВЗГЛЯД). Данные же на 12.00, 15.00, 18.00 отражают итоги голосования участков целиком в отдаленных и труднодоступных территориях (например, Таборах), они попали в таблицу в результате временного сбоя в системе», – добавили в местном избиркоме.

По информации системы, за первые два часа с открытия участков в Свердловской области проголосовали 41,02% избирателей в регионе. В результате сбоя вечерняя явка отражалась как 47,76%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию на 11.00 мск составила 56,28%.

Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.

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