Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин в среду, 1 июля, принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России.

Глава государства прибыл на участок в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, передает ТАСС.

Помещение избирательного участка в здании РАН предварительно обработали перед появлением главы государства. Как было видно на трансляции с избирательного участка, за несколько минут до появления президента из помещения вывели сотрудников УИК, принесли аппарат, внешне похожий на лампу для кварцевания.

Некоторое время аппарат работал, были видны вспышки. После этого все сотрудники вернулись на места, а потом зашел сам президент.

Путин получил бюллетень, зашел в кабинку для голосования, а затем опустил лист в урну для голосования.

Накануне Путин в ходе обращения к гражданам России призвал проголосовать по поправкам к Конституции и подчеркнул, что они вступят в силу, только если будут одобрены россиянами.

«Поправки в Основной закон – в случае вашей поддержки – закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии. Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, так же как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков», – сказал российский лидер.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Явка на общероссийском голосовании по закону о поправках к Конституции за шесть дней составила 55,22%. При этом итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.

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