«Ан-Нусра» обстреляла населенные пункты в Идлибе и Хаме

Населенные пункты в провинциях Идлиб и Хама подверглись обстрелу со стороны боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Александр Щербицкий.

Под обстрелом оказались населенные пункты Дадих и Танжара, передает ТАСС.