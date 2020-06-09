Под автомобилем военной полиции России в Сирии взорвалась бомба

Во вторник под бронеавтомобилем патруля военной полиции России в сирийском Кобани сработало взрывное устройство, никто не пострадал, сообщили в российском Центре по примирению сторон в Сирии.

Инцидент случился сегодня утром, неизвестные пытались помешать движению российского патруля, передает ТАСС.

«При развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства. В результате подрыва маломощного СВУ никто не пострадал», – сказали в центре.

В конце мая в сирийской зоне деэскалации Идлиб прогремел взрыв, когда по трассе М-4 проезжал турецкий военный конвой. Российские военные заявили, что к нападению причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).