Россия указала причастных к подрыву турецкого патруля в Сирии боевиков

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Зачем Газпрому нужен польский транзит

Транзит газа через Польшу остановленФото: Леонид Щеглов/ТАСС
Транзит российского газа через Польшу в последние дни стремится к нулю. Газпром мог бы отказаться от этого маршрута вообще без каких-либо последствий для поставок в Европу. Спрос на газ упал так сильно, что уже сейчас газопроводов, кажется, слишком много, а в следующем году появятся новые российские трубы. Однако Газпром в будущем все же сохранит польский транзит. Зачем? Подробности...
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Россия 24 июня отпразднует две Победы

В июне 1945 года по Красной площади маршировали солдаты-победители, взявшие штурмом БерлинФото: Общественное достояние
Во вторник Владимир Путин назвал новую дату проведения парада Победы – 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад маршал Георгий Жуков принимал военный парад, когда вражеские знамена и штандарты были брошены к подножию Мавзолея. А парад 2020 года, полагают эксперты, не только станет символом триумфа над нацизмом, но и ознаменует успехи страны в сражении с пандемией. Подробности...
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«Посланник» шестого поколения будет медленнее предшественников

Российский боевой «Посланник» должен впервые подняться в воздух к 2025 годуФото: 24 NEWS plus/Youtube
Началась сборка первого опытного образца российского стратегического бомбардировщика шестого поколения под кодовым названием «Посланник». Почему разработчики решили сделать его дозвуковым, в отличие от более скоростного предшественника – сверхзвукового «стратега» Ту-160? Подробности...
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Как Эрдоган перевернул ход военных событий в Ливии

Вмешательство Турции оказало большое влияние на сирийский конфликтФото: Boracan/Xinhua/Global Look Press
Еще недавно казалось, что ливийский фельдмаршал Хафтар в шаге от окончательной победы над своими противниками. Еще бы – ему помогали арабы, Франция, Россия и даже США. Однако стоило в этот конфликт вмешаться Турции – и теперь создается впечатление, что Хафтар находится на грани тотального поражения. За счет чего Турция добилась таких успехов и что Эрдоган хочет от Ливии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мы ждем от сирот чудес и подвигов

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В России количество сирот сократилось в два раза. При этом понятно, что свести их количество к нулям никогда не удастся. Сирота – это не просто социальный статус. Это миссия, которую должны выполнить герои – отверженные и хрупкие. Подробности...
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Кто претендует на нашу территорию, тот останется без своей

Герман Садулаев, писатель, публицист
Калининград не может быть кинжалом в сердце Европы хотя бы потому, что он сам Европа. И если где-то в мире существует «объединенная Европа», со славянами, кельтами, немцами, литовцами, с открытыми границами и свободной экономикой, то это именно Калининград. Подробности...
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Чай станет символом русского консерватизма

Сергей Мардан, публицист
Любой более-менее образованный европеец всегда знал, что Россия – это самовар и чай из подстаканника с сахаром и лимоном. Чай с лимоном был уникальной приметой национальной культуры, по которой в мире более ста лет определялась «русскость». Теперь народным русским напитком стал капучино. Подробности...
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    США и Китай бьются за Гонконг

    Как выглядит американская замена «Союзам»

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    США навязали России тяжелый выбор

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      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              Россия указала причастных к подрыву турецкого патруля в Сирии боевиков

              28 мая 2020, 02:58

              Текст: Антон Антонов

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              Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев рассказал, какая группировка причастна к подрыву турецкого патруля в Идлибе.

              По данным, которые получила российская сторона, к нападению причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России), передает ТАСС.

              Боевики «привели в действие СВУ во время движения турецкой военной колонны вблизи склада боеприпасов террористической группы», передает РИА «Новости».

              В ЦПВС сообщили, что произошел подрыв на самодельном взрывном устройстве автомобиля турецкого патруля. Один военный, получив «множественные осколочные ранения», скончался.

              Напомним, взрыв произошел на трассе М-4.


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