Во время проезда турецкого конвоя в Идлибе прогремел взрыв

В сирийской зоне деэскалации Идлиб в среду прогремел взрыв – в этот момент по трассе М-4 проезжал турецкий военный конвой, сообщил турецкий телеканал «А хабер».

Есть раненые, но не уточняется, кто именно пострадал, передает ТАСС.

Напомним, вместе с Турцией патрулирование в Идлибе проводят российские военные.