Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца

Актер Михаил Ефремов раскаивается в том, что сел за руль пьяным и устроил ДТП, в котором погиб человек, заявила дочь артиста Анна-Мария.

«Он чувствует большую свою вину, потому что он, во-первых, православный человек, человек религиозный, который верит в Бога и верит в кару Всевышнего. И в данный момент у него еще не очень хорошее физическое состояние, потому что он очень сильно волнуется за произошедшее и за семью погибшего», – сказала девушка телеканалу «360».

Анна-Мария не отрицает вины отца, но также подчеркивает, что рядом с ним были люди, позволившие Ефремому сеть нетрезвым за руль. По ее мнению, они также заслуживают наказания.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



«Я бы хотела, чтобы отец и те, кто сидели в машине, понесли действительно справедливое наказание в рамках действующих законов, потому что ситуация действительно плохая. И мне очень жаль погибшего, который в момент смерти просто жил своей жизнью», – сказал она.

Девушка добавила, что «люди не должны умирать из-за чужих неадекватных поступков».

Ранее Анна-Мария заявила, что разочарована в отце. «Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно», – добавила она.

В понедельник вечером Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы, врезался в автофургон, водитель которого погиб. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Полиция официально задержала Ефремова, подписка о невыезде как мера пресечения отменена.

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