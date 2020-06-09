Полиция официально задержала Ефремова

ГУ МВД по Москве подтвердило задержание актера Михаила Ефремова после ДТП, в котором погиб 57-летний мужчина.

Об этом сообщает РИА «Новости».

ТАСС со ссылкой на источника сообщает, что подписка о невыезде Ефремова отменена.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

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В понедельник вечером Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы, врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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