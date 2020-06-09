Дочь Ефремова заявила о разочаровании в отце после ДТП

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария, комментируя смертельное ДТП в центре Москвы с его участием, заявила, что разочарована в отце.

Анна Мария Ефремова написала в Instagram, что разочарована в отце.

«Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно», – добавила она.

Дочь актера также сообщила, что собирается связаться с родственниками погибшего в ДТП мужчины.

До этого девушка написала, что будет «носить передачки» и помогать младшим братьям и сестрам, если Ефремов окажется в тюрьме.

Напомним, в понедельник вечером в Москве Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. За рулем Jeep Grand Cherokee находился Ефремов. Актер был пьян, в отношении него было возбуждено уголовное дело. В Сети появилось видео, на котором Ефремов с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. Позже актера отпустили под подписку о невыезде. А после смерти пострадавшего дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Крестница погибшего в ДТП с Ефремовым водителя потребовала максимального наказания для актера.