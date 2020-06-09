Мэр Бергамо поддержал идею увековечить сотрудничество с Россией в борьбе с COVID

Итальянский город Бергамо в долгу перед российскими медиками, которые два месяца помогали местным специалистам в борьбе с эпидемией коронавируса, заявил его мэр Джорджо Гори, отметив, что поддержал бы инициативу сохранить живой память о сотрудничестве России и Италии.

В конце мая благотворительная ассоциация «Помогите нам спасти детей» предложила учредить день солидарности с Россией в память о помощи, которую Россия оказала Италии в борьбе с распространением эпидемии коронавируса COVID-19.

Как рассказал ее президент Эннио Бордато, он направил письма мэрам порядка 90 городов области Ломбардия, а также руководителям фракций в обеих палатах национального парламента.



«Я не видел этого письма, я пытаюсь понять, получили ли его в каком-нибудь подразделении мэрии. Я не ответил, потому что не получал его. Но я думаю, что некий способ для того, чтобы сохранять живым воспоминание о сотрудничестве Италии и Бергамо с Россией, был бы абсолютно оправданным», – передает РИА «Новости» слова Гори на онлайн-пресс-конференции для иностранных журналистов.

Он напомнил, что российские медики в провинции Бергамо занимались дезинфекцией домов престарелых и работой в полевом госпитале и были «очень профессиональны».



«Бергамо у них в долгу. Так что если бы существовала возможность увековечить эту дружбу, которая образовалась прямо на месте, я бы сделал это охотно», – сказал мэр Бергамо.

Ранее сообщалось, что российские военные вирусологи начали противоэпидемические мероприятия в итальянском регионе Ломбардия, они провели дезинфекцию пансионата «Мартино Занки» в пригороде Бергамо и пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо» в Ломбардии.

В Италию прибыли 15 самолетов ВКС России с медиками и оборудованием.

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