Захарова объяснила причины «хаоса» в США

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7 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:13  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Коронавирус разбил витрины американской мечты

Американские магазины больше не вдохновляют своим видом и изобилиемФото: Zuma/ТАСС
Пандемия уничтожает привлекательный образ США не только из-за беспорядков и политической нестабильности. Кризис затронул один из главных символов благополучия страны – розничную торговлю. Крупнейшие сети и магазины один за другим запускают процедуру банкротства, целые торговые улицы стоят пустыми. Что происходит и почему это настоящая катастрофа для традиционной Америки? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Бунты преследовали Америку еще до основания США

Тимур Шерзад, журналист
Что же будет тогда, когда рано или поздно на выборах возьмут верх демократы, которые сегодня в открытую поддерживают погромщиков? «Глубинный народ» Америки уже сегодня понимает – совершенно точно ничего хорошего. Подробности...

Михаил Кокшенов – наш Сильвестр Сталлоне

Дмитрий Дабб, кинокритик
Фильмы с ним содержат самые пошлые приметы самой подлой эпохи − малиновые пиджаки, валютных проституток, преклонение перед Америкой и готовность каждого обдурить каждого. Но самого дядю Мишу все-таки любили. Любили за дело. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Как нам обустроить Америчку

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сообщество русскоязычных иммигрантов в Америке и в прежние времена дружным назвать было нельзя. Разные уровни образования, разный опыт иммиграции. Но расовый вопрос переломил спину нашего верблюда окончательно, такой тюк он уже не вывезет. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
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    США − полицейское государство

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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

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              Захарова объяснила причины «хаоса» в США

                 7 июня 2020, 16:36
              Фото: MFA Russia/Global Look Press
              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати  •
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              США столкнулись с последствиями тех идей, которые они продвигали по всему миру, в том числе возможность дестабилизации обстановки в других странах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

              «То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединенных Штатах – это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя», – сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

              Захарова напомнила, что США продвигали по всему миру возможность дестабилизации обстановки в других странах. Они использовали игру на внутренних противоречиях, которые всегда присутствуют в любом государстве и народе.

              По ее словам, эти противоречия необходимо преодолевать в законных рамках. Она отметила, что, продвигая хаос как инструмент решения внутренних проблем стран, они получили у себя.

              «Все то, что они внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами», – констатировала Захарова.

              Также дипломат подчеркнула, что масштаб внутренних проблем в США, «которые на протяжении последних десятилетий занимались «экспортом демократии», уже скрыть невозможно, но Вашингтон постарается переключить внимание. 

              «Пандемия высветила и выявила ряд системных проблем внутренней западной повестки, это и здравоохранение, и отсутствие единства в западных рядах, которое выдавалось за единство, это и социокультурные проблемы», – сказала она. 

              По ее словам, «второй большой блок проблем» – это тема расизма в западном обществе, в первую очередь в США. Она отметила, что высветилось огромное количество проблем: «начиная от взаимодействия гражданского общества и государства, применения оружия, расовой дискриминации, возможности введения войск». 

              «Для того, чтобы каким-то образом сохранить реноме, имидж, ту самую экспортную часть, которую они все время предлагали другим странам, нужно обязательно устроить локальные региональные «шумы». Поэтому я прогнозирую медийный внешнеполитический шум со стороны США, который будет активизироваться», – сказала она.

              Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп говорил своим советникам, что хотел бы ввести в Вашингтон 10 тыс. военнослужащих, чтобы остановить погромы. 

              Между тем, в Вашингтоне в субботу вечером демонстранты возобновили погромы.

              На фоне беспорядков в американских городах, которые вспыхнули в конце мая после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе, Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных, над городом пролетела боевая авиация для демонстрация силы.

              При этом глава Пентагона публично отказался поддержать использование Закона о восстаниях 1807 года против демонстрантов и приказал отозвать всех переброшенных к Вашингтону военных на свои базы.

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