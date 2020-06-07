Уфимская дознавательница рассказала о приказе прийти на скандальную вечеринку

Обвинявшая своих коллег в изнасиловании уфимская дознавательница Гульназ Фахтлисламова заявила, что ей приказали прийти на скандальную вечеринку, и подчеркнула, что будет добиваться отмены решения суда, который оправдал двоих полицейских по этому делу.

«Мне сказали по приказу: явись. А нас пять лет учат в институте подчиняться вышестоящему руководству, соблюдать субординацию и выполнять свои служебные обязанности», – передает ее слова НТВ.

Она призналась, что ничего не опасалась, так как ее отец является начальником местного ОМОНа и был знаком с мужчинами, которые там присутствовали.

«Что будет дальше – я не могла представить. Меня отвлекали, все время задавали какие-то вопросы. В тот момент, когда я хотела уйти, мне просто не дали этого сделать», – заявила Фахтлисламова.

По ее словам, она хочет оспорить решение суда.

«Это зверское преступление совершили трое, и я всегда буду говорить об этом. Потому что я это пережила. Я борюсь за себя, за свое имя, за своих родителей», – заявила она.

Напомним, Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал Галиева и Матвеева, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третий фигурант дела признан виновным, но ему назначили не шесть, а четыре года заключения.

В декабре прошлого года Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги, к срокам от шести до семи лет колонии.

Следствие полагало, что в ночь на 30 октября 2018 года теперь уже экс-полицейские изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Обвиняемые заявляли о своей невиновности.