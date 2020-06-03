Верховный суд Башкирии оправдал осужденных за изнасилование дознавательницы в Уфе

Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал обвиняемых в изнасиловании дознавательницы бывших сотрудников уфимской полиции Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, сообщил адвокат Галиева Ренат Амирханов.

Также суд смягчил наказание для Павла Яромчука с шести до четырех лет заключения, добавил защитник, передает ТАСС.

В декабре прошлого года Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги, к срокам от шести до семи лет колонии. Так, Павел Яромчук получил шесть лет колонии (обвинение просило восемь), Эдуард Матвеев и Салават Галиев получили по семь лет заключения (прокуратура настаивала на девяти для каждого). Процесс проходил за закрытыми дверями.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года теперь уже экс-полицейские изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. При этом обвиняемые неоднократно заявляли о своей невиновности.

Обвиняемые были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Отметим, что в октябре 2019 года отец дознавательницы стал вице-премьером Башкирии. Глава республики Радий Хабиров объяснял это назначение.