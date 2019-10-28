Отец обвинившей коллег в изнасиловании дознавательницы стал вице-премьером Башкирии

В понедельник стал известен состав правительства Башкирии, пост заместителя премьер-министра правительства региона занял Ирек Сагитов – отец дознавательницы, обвинившей коллег в изнасиловании на рабочем месте.

Как пишет ufa1.ru, Ирек Сагитов – полковник полиции, руководил ОМОНом несколько лет. Начал службу простым милиционером в 1992 году. Последнее его место работы – заместитель начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан. Сагитов принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

Напомним, в конце октября 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Позже все подозреваемые были арестованы.

В отношении трех мужчин было возбуждено уголовное дело, они были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую тоже уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Напомним, 16 сентября адвокат трех экс-полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе, заявила, что следователь по этому делу уволился, как только материалы дошли до суда.