Уволился следователь по делу об изнасиловании в полиции Уфы

Адвокат трех экс-полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе, заявила, что следователь по этому делу уволился, как только материалы дошли до суда.

«Нам непонятно, по какой причине уволился следователь СУСК РФ по Башкирии, который расследовал дело об изнасиловании. Это случилось сразу, как материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу», – передает РИА «Новости» слова одной из защитниц обвиняемых.

В региональном СК отказались комментировать увольнение сотрудника.

В октябре 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Позже все подозреваемые были арестованы.

В отношении трех мужчин было возбуждено уголовное дело, они были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую тоже уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Обвиняемые находятся под домашним арестом, виновными они себя не считают.

Напомним, 22 августа экс-дознавательница вышла на новое место работы.