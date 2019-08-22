Бывшая дознавательница из Уфы вышла на новую работу

Экс-дознавательница МВД, сообщившая об изнасиловании коллегами-полицейскими осенью прошлого года, вышла на новое место работы, сообщила ее адвокат Ирина Валиева.

Адвокат не уточнила, куда именно устроилась ее подзащитная. Ее состояние Валиева охарактеризовала как «замечательное», передает ГТРК «Башкортостан».

Сообщается также, что в четверг, 22 августа, состоялось очередное заседание суда по делу об изнасиловании.

Дальнейшие разбирательства Кировский районный суд Уфы перенес на 27 августа по ходатайству защиты обвиняемых, заявил журналистам адвокат одного из фигурантов Рустам Ибрагимов, передает РИА «Новости».

Ибрагимов указал, что «был нарушен заранее установленный судом порядок рассмотрения дела, его нарушила сторона потерпевшей» - там заявили, «что не хотят допрашивать потерпевшую».

«Нам надо согласовать позиции, 800 вопросов, надо исключить те, которые будут дублироваться. Суд перенесен на 27 августа», - пояснил защитник.

Напомним, в октябре 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Позже все подозреваемые были арестованы.

В отношении трех мужчин было возбуждено уголовное дело, они были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую тоже уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Обвиняемые находятся под домашним арестом, виновными они себя не считают.