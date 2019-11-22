В Башкирии объяснили повышение отца обвинившей коллег в изнасиловании дознавательницы

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что назначил вице-премьером республики экс-командира башкирского ОМОНа Ирека Сагитова из-за его профессиональных качеств, а не для влияния на суд, в котором разбирается уголовное дело об изнасиловании дочери Сагитова.

Хабиров сказал, что Сагитов займется взаимодействием правительства республики с правоохранительными органами, повышение не связано с уголовным делом, передает РИА «Новости».

«Я даже об этом не думал и, правда, далек от этой истории. Надо четко разделять такие вещи, меня же интересовала только его личность и профессиональные качества», – пояснил Хабиров.

Напомним, Сагитова назначили премьер-министром правительства Башкирии.

В конце октября 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Позже все подозреваемые были арестованы.

В отношении трех мужчин было возбуждено уголовное дело, они были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую тоже уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Адвокат трех экс-полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе, заявила, что следователь по этому делу уволился, как только материалы дошли до суда.