В Германии запретили «лечить» гомосексуальность

Бундесрат одобрил закон, запрещающий так называемую репаративную терапию, которая объявляла своей целью изменение сексуальных предпочтений человека в сторону гетеросексуальности.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, который представлял бундесрату законопроект, назвал документ важным сигналом для германского общества и для принятия людей с разной сексуальной самоидентификацией. По его словам, репаративная терапия принесла много страданий.

«Там, где нет болезни, нет необходимости в терапии», – заявил министр, передает Deutsche Welle.

Медицинские ассоциации также осуждают эти методы как нарушающие права человека и медицинскую этику, а также указывают, что они приводят к депрессии, тревожным расстройствам или повышенному риску самоубийств.

После публикации закон вступит в силу, после чего будут наказываться медицинские и другие меры, направленные на преднамеренное изменение или подавление сексуальной ориентации, в первую очередь в отношении несовершеннолетних, а также в отношении взрослых, если это основано на обмане, сокрытии информации о рисках или принуждении. При этом наказанию подлежат как те, кто предлагает подобные услуги, так и родители и опекуны, которые отправляют к ним детей. Так, проведение подобных процедур может быть наказано тюремным заключением на срок до одного года, а реклама и посредничество – штрафом до 30 тыс. евро.

По оценкам немецкого фонда Магнуса Хиршфельда, который занимается борьбой с дискриминацией гомосексуалов и транссексуалов, в Германии ежегодно предпринимается более тысячи попыток повлиять на самоидентификацию человека. По данным фонда, эти попытки осуществляются не только врачами, психологами и психотерапевтами, но и представителями церквей и религиозных общин.