Россия заявила о стягивании тяжелых вооружений ВСУ в Донбасс

Вооруженные силы Украины стягивают по железнодорожной дороге в Донбасс весь спектр вооружений для ведения и прикрытия активных боевых действий, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он утверждает, что Украина направила в районы около линии соприкосновения в Донбассе тяжелые вооружения, танки и военную технику. Это прослеживается в опубликованных Спецмониторинговой миссией ОБСЕ на Украине результатах наблюдения за ж/д узлами, передает РИА «Новости».

«Обеспокоенность вызывает и то, что ВСУ подвозят в Донбасс не просто отдельные единицы, а едва ли не весь спектр вооружений, необходимых для осуществления и прикрытия активных, в том числе наступательных, боевых действий», – заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.

Он отметил, что за последние полторы недели СММ зафиксировала на железнодорожных станциях Зачатовка, Покровск и Хлебодаровка в Донецкой области более 60 тяжелых артиллерийских орудий, в том числе крупнокалиберные 203-миллиметровые гаубицы 2С7 «Пион» и 152-миллиметровые гаубицы Д-20, около 50 ракетных комплексов, 30 танков, более 50 боевых бронированных машин, современные системы радиоэлектронной борьбы, миноукладчики, автомобили скорой помощи, десятки военных грузовиков.

Напомним, подразделения народной милиции ДНР были приведены в высшие степени боевой готовности в соответствии с распоряжениями главы республики Дениса Пушилина.

Пушилин заявлял, что перевод сил в повышенную боевую готовность связан с обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, с начала месяца Украина свыше 250 раз нарушила режим прекращения огня.

Глава ЛНР Леонид Пасечник также заявил о вооруженных провокациях украинской стороны и объяснил приказ о приведении войск в повышенную боеготовность нежеланием допустить эскалацию конфликта.