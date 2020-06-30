Гендиректор «КамАЗ»: На голосовании по Конституции мы определяем ближайшее и дальнее будущее

Гендиректор ПАО «КамАЗ» и сопредседатель центрального штаба ОНФ Сергей Когогин оценил организацию работы на избирательном участке, на котором он проголосовал по поправкам к Конституции.

«На голосование вынесены жизненно важные вопросы для нашего народа, для нашей страны. Предлагается также трансформация определенного управленческого целеполагания, поэтому, очевидно, что президент призвал нас прийти и проголосовать. Я считаю, что сегодня мы таким образом проявляем гражданскую позицию, закладываем будущее наших детей. Определяем ближайшее, дальнее будущее, стратегию. Крайне важно проявить сознательность и прийти на избирательные участки, выразить свое мнение относительно предлагаемых поправок», – приводятся слова Когогина в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сопредседатель центрального штаба ОНФ накануне сам проверил, насколько в ходе досрочного голосования соблюдается законодательство.

«Если говорить о каких-то злоупотреблениях при новом формате, то они полностью исключены. Это контролируется наблюдателями, которых очень много. Также я обратил внимание на выполнение санитарно-эпидемиологических норм. Члены участковой избирательной комиссии не позволили мне отклониться от четкого, прописанного санитарными нормами маршрута, регламента, выполняли все быстро, корректно. Очень продумана система голосования, она обеспечивает полную легитимность процедуры. Поэтому, я уверен, что голосование пройдет в полном соответствии с законодательством», – отметил он.

Когогин также подчеркнул, что значительная часть россиян воспользовалась правом досрочного голосования.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

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