Курс евро превысил 80 рублей

Впервые с 14 мая 2020 года курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 80 рублей, следует из данных торгов.

Цена в 80,025 рубля зафиксирована в 17.38 мск. Последний раз евро поднимался выше 80 рублей 14 июня, передает ТАСС.

Ранее курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с 28 мая.