Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые за лето

В ходе валютных торгов на Московской бирже курс доллара вырос на 1,5%, достигнув отметки в 71,01 рубля, следует из данных площадки на 14.06 мск.

Последний раз доллар стоил выше 71 рубля 28 мая, передает ТАСС.

Утром доллар рос в цене по отношению к рублю.