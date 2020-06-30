Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 34 копейки – до 70,33 рубля, курс евро поднялся на 15 копеек, составив 78,83 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 41,49 доллара за баррель, передает РИА «Новости».