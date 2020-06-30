По Крымскому мосту запустили грузовое железнодорожное движение

Министр транспорта России Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.

По транспортному переходу проследовали навстречу друг другу два первых состава. Они должны встретиться под аркой моста, передает ТАСС.

Отмечается, что состав в сторону материковой России проехал с продукцией крымских предприятий, а ему навстречу – поезд с бензином, цементом, зерном и удобрениями.

По словам Дитриха, благодаря открытию движения грузооборот будет увеличиваться, а стоимость перевозки основных грузов, таких как зерновые культуры, нефтепродукты, стройматериалы, химические удобрения, металлопрокат, снизится в среднем на 30-50%.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту будет открыто с 1 июля.

В феврале в инфоцентре «Крымский мост» сообщали, что за 16 с половиной месяцев с момента открытия движения по Крымскому мосту проехали более 1 млн грузовых автомобилей.